Una sfida importante, per la classifica, per le ambizioni Champions. E per due protagonisti dell'Inter, Mauro Icardi e Stefano Pioli. Entrambi sotto osservazione, per motivi diversi. Da una parte c'è l'argentino, l'uomo dei gol pesanti, il presente e il futuro del club, che deve risolvere un problema: il mal di gol da trasferta. Lontano da casa non segna infatti dal 21 settembre 2016, quando realizzò una doppietta all'Empoli. Sono passati 5 mesi e mezzo, per Icardi è ora di invertire la rotta. Da quel momento l'ex attaccante del Barcellona ha segnato doppiette contro Torino, Crotone, Fiorentina e Lazio ed è andato in gol con Chievo e Roma. Lontano dal Meazza è andato a secco contro Roma, Atalanta, Sampdoria, Milan, Napoli, Sassuolo, Udinese, Palermo e Juve, mentre a Bologna era squalificato. Per centrare la Champions l'Inter ha bisogno dei gol del suo bomber.



SERVE LA CHAMPIONS - Contro il Cagliari Icardi dovrà dimostrare molto, al pari di Pioli. L'allenatore nerazzurro in questo finale di stagione si gioca il futuro, serve la qualificazione all'Europa che conta per avere la certezza di restare anche la prossima stagione. Ieri l'ex Lazio ha ricevuto il supporto di Maurito ("Sta facendo un lavoro molto importante con il gruppo, sotto tutti i punti di vista. Parlano i risultati, è un cambio che la società ha fatto a novembre e che ha obiettivamente dato la svolta alla stagione. Credo che il club tenga in considerazione tutto ciò") ma non è sufficiente. Per Suning contano i risultati, conta arrivare nei primi tre al traguardo. Per scacciare una volta per tutte i fantasmi di Conte e Simeone.