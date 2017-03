Mauro Icardi e l’agognata convocazione con la Selección, una storia che sembra senza lieto fine. La speranza dell’attaccante dell’Inter però è sempre viva. Icardi è tornato a dire la sua sul tema, come hanno riportato la Gazzetta e l’argentino Clarin: “La mia convocazione in Nazionale dipende esclusivamente da Bauza. Il mio sogno è indossare la maglia della Selección, ma accetto e rispetto le decisioni del mister. Purtroppo non ho alcun peso nelle decisioni sulle convocazioni”.



CONCENTRAZIONE SULL’INTER – L’obiettivo di Icardi al momento è quello di "far bene con la maglia nerazzurra, sfruttando ogni occasione". Anche in questa stagione non sono mancati i gol, ben 16, ma Bauza ha i suoi “preferiti”, da Higuain a Pratto. Lo stesso tecnico della Nazionale Argentina ha risposto mentre era in Europa alle domande sulla questione Icardi dicendo che “per ora non sarà convocato”.