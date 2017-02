Intervenuto in uno speciale realizzato dalla FIFA su Ivan Perisic, Mauro Icardi ha parlato del suo compagno di squadra.



"É un giocatore che non puoi fare a meno di notare in campo. Ivan ha una qualità immensa e soprattutto sa sempre cosa fare quando ha il pallone. Quando è lui in possesso, so già dove arriverà il pallone e so che guarda i miei movimenti, ci troviamo benissimo in campo. E questo si è visto già l’anno scorso”.