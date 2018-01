Questione di numeri, dentro e fuori dal campo. Contro la Spal Mauro Icardi cerca il centesimo gol in Serie A, il novantesimo di questi con la maglia dell'Inter. Una rete che l'argentino vuole fortemente per aiutare a rialzare l'Inter, per migliorare i diciotto centri in campionato e per avvicinare il prossimo bonus: ogni dieci reti, infatti, mette nel portafoglio 200 mila euro.



RINNOVO - A proposito di soldi, ingaggio e contratto non sono escluse novità nelle prossime settimane. Non c'è ancora un appuntamento ufficiale ma l'intenzione dell'Inter e di Wanda Nara, moglie e agente della punta di Rosario, è quella di sedersi intorno a un tavolo per parlare di rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2021. Icardi guadagna 4,5 milioni di euro più bonus, è al lavoro una proposta nerazzurra di prolungamento fino al 2022 (o, da luglio, fino al 2023) con ritocco dello stipendio che potrebbe salire fino a 7 milioni di euro netti.



CLAUSOLA - L'idea del club di corso Vittorio Emanuele è quella di blindare il suo capitano, con un lungo, ricco contratto e una nuova clausola rescissoria, decisamente più alta, che potrebbe passare da 110 milioni attuali (valida solo per l'esterno) a 200 milioni. Necessaria per spaventare i grandi club, Real Madrid su tutti, che pensano a Icardi per rinforzare l'attacco.