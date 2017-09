#VamosTodosUnidos Así fue el gol argentino para el empate parcial 1 a 1 en el Antonio V. Liberti. pic.twitter.com/RNbbPMnwKy — Selección Argentina (@Argentina) 6 settembre 2017

A inizio ripresa sono addirittura gli ospiti a passare in vantaggio con(omonimo del difensore colombiano ex Inter) in contropiede. L'immediata reazione porta all'autogol di Feltscher, che mette dentro nella propria porta nel tentativo di anticiparesu cross dalla sinistra di Acuna, entrato al posto dell'. Poco dopo l'attaccante dell'Inter, ma l'arbitro lascia correre tra le proteste dei padroni di casa., ma il risultato non cambia.nelle ultime due giornate del girone sudamericano previste a ottobre: prima nelloe poi inRussia 2018 - Qualificazioni Mondiali Sudamerica (terzultima giornata)58' rig. Arce45' Willian (B), 56' Falcao (C)73' Flores (P), 76' Hurtado (P), 79' rig. Valencia (E)51' Murillo (V), aut. Feltscher (V)76' Valverde (U), 80' aut. Gustavo Gomez (P), 88' Romero (P)CLASSIFICA:Brasile 37; Uruguay 27; Colombia 26; Perù 24, Argentina 24; Cile 23; Paraguay 21; Ecuador 20; Bolivia 13; Venezuela 8.(Brasile già qualificato: le prime quattro passano direttamente, la quinta va al playoff contro la Nuova Zelanda).