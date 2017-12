Dalla Spagna ne erano sicuri: il 26 dicembre, giornata di Santo Stefano, Mauro Icardi avrebbe sostenuto le visite mediche con il Real Madrid, alla ricerca sfrenata di un attaccante da affiancare allo 'sfortunato' Karim Benzema di questa stagione e al poco prolifico Ronaldo dei primi mesi di Liga. Quello dell'argentino era infatti, secondo Marca, il primo nome sulla lista dei campioni d'Europa per il mercato invernale, con Perez pronto ad un grande investimento per portarlo sulla riva del Manzanarre.



REAL, SANTO STEFANO SENZA MAURITO - Il Natale è arrivato e trascorso, oggi è Santo Stefano ma di Maurito a Madrid nemmeno l'ombra: certo, non è stato forse il 25 dicembre che il classe '93 avrebbe voluto trascorrere, reduce dalla doppia sconfitta contro Udinese e Sassuolo, quest'ultima con annesso rigore sbagliato. Ma l'argentino è il vero trascinatore dell'Inter di Spalletti: già 18 reti in campionato, una media gol pazzesca che lo potrebbe portare a sfiorare le 40 segnature a fine stagione, qualora andasse avanti così, e la voglia matta di riportare i nerazzurri in Champions. Niente grilli Real per la testa, nonostante la pressione iberica: l'Inter non vuole perdere il proprio capitano, anche se la questione clausola potrebbe complicare i piani di Sabatini e Ausilio.



LA CLAUSOLA, IL RINNOVO E IL GRANDE INCUBO - Nel contratto del giocatore è infatti presente una clausola di rescissione da 110 milioni di euro, valida solo per l'estero ed esercitabile dal primo al 15 luglio di ogni anno: una cifra alla portata dei grandi club europei. Anche per questo motivo Suning ha dato mandato ai dirigenti di trovare una soluzione per eliminare questa clausola o almeno per aumentare la cifra in questione: la volontà di trovare l'accordo c'è, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com il rinnovo non arriverà a breve, dato che non ci sono stati ancora incontri per perfezionare la trattativa. Nessun aumento di stipendio e nuova clausola rescissoria, per ora: se ne parlerà a tempo debito, magari con una qualifIcazione Champions in più e qualche nube in meno. Ma sull'anno di Icardi, come capita ormai da un po' di tempo, splende il sole. Anche a Santo Stefano.



@AleDigio89