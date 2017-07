L'Inter è al lavoro a Riscone di Brunico e oltre a Borja Valero, che si è presentato oggi alla stampa, ha parlato ai microfoni di Premium Sport, il capitano Mauro Icardi. Da Spalletti alla permanenza di Perisic fino al mercato, sono tanti i temi trattati dalla punta argentina.



GRUPPO COMPLETO - "Manca solo Medel, ma siamo tutti qua e stiamo lavorando bene. Io sono ancora fuori per un infortunio, ma già dalla settimana prossima conto di tornare in gruppo. Sappiamo tutti quello che è l'obiettivo del club, giocare la Champions. Noi iniziamo desso a lavorare per fare un anno importante".



SPALLETTI E LA DIFESA DI RANOCCHIA - "Dentro il campo non l'ho visto molto, si vede che è carico e ci ha fatto sapere subito le sue idee. Ci ha già detto dove migliorare, tutti abbiamo capito quello che vuole fare. Ha difeso Ranocchia Penso che l'allenatore debba difendere la squadra e la società deve essere dalla parte dei giocatori. Questa cosa mi è piaciuta molto, perché noi siamo qua per lavorare e dà fastidio se ti urlano brutte cose da fuori dai nostri tifosi. Il mister ha fatto bene".



I 7 ACQUISTI DEL MILAN? - "Noi abbiamo il mister, siamo contenti di lui. Ora la società farà un buon mercato. Borja Valero ci aiuterà tantissimo coi suoi assist, poi ha qualità che conoscono tutti in Italia"



OBIETTIVO GOL - "Se faccio 30 gol? Non mi piace dirlo, io voglio aiutare la squadra. Se saranno 20 o 30, è uguale".



SU PERISIC - "Se ho parlato con Perisic? Sono cose di cui non si parla nello spogliatoio, se non è contento deve andare via come ha detto il mister. Deve fare quello che lo rende felice".



MESSAGGIO AI TIFOSI - "La scorsa annata è stata deludente, ma noi siamo qua e speriamo che le cose vadano meglio".