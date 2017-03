Emergono altre dichiarazioni di Mauro Icardi rilasciate in occasione della Nike Stright Night, a cui ha preso parte a Londra. La punta argentina ha parlato ai microfoni di Marca della stagione nerazzurra confermando anche la possibilità di vedere Simeone in nerazzurro in futuro: "Come valuto la mia stagione? Molto buona: ho iniziato molto bene, segnando molto, e spero di concluderlo nel miglior modo possibile".



SULLA CHAMPIONS - "Non ho una ragione speciale per spiegare il mancato accesso alla Champions e il flop in Europa League. Suning, che ha comprato l'Inter intende farla tornare al top in Europa e lavora in questo senso".

ICARDI DIPENDENZA - "Sono a disposizione dell'allenatoe e della squadra, e lo faccio nel miglior modo possibile. Poi, se i risultati arrivano con i miei gol è meglio: sono un attaccante ed è il mio lavoro, così come mi piace aiutare i compagni con gli assist".

ICARDI CAPITANO - "La fascia pesa? No, ho la personalità sufficiente per la fascia. Se me l'hanno data a 22 anni, fu perché notarono questa mia caratteristica, sia a livello dirigenziale sia l'allenatore. Per me è un orgoglio portare la fascia dell'Inter".



IL RAPPORTO CON I TIFOSI - "Se è cambiato il rapporto con la curva dopo il Libro? No il rapporto è sempre buono. Ho avuto problemi perché il giornalista che l'ha scritto ha messo giù una frase come una minaccia, ma ora è tutto risolto".



SIMEONE - "Simeone all'Inter? Si tratta di una voce che è uscita, ma non stiamo in attesa di un altro allenatore. Pioli è un bravo tecnico e il suo arrivo ci ha fatto svoltare la stagione, credo che la società ne tenga conto".