All’Inter è considerato intoccabile ma in nazionale il suo status non gode della stessa inviolabilità. Per anni Mauro Icardi non ha vestito la maglia dell’Argentina, una mancata convocazione che le malelingue hanno spesso attribuito ad un patto di spogliatoio in seguito all’unione con la moglie Wanda Nara. Alleanza sciolta solo dal nuovo selezionatore Jorge Sampaoli, che già nel vestibolo ha voluto chiarire a tutti la necessità di ripartire da zero, dato che la strada intrapresa con Bauza sembrava portare in un vicolo cieco.



LA STOCCATA DI WANDA - A dire il vero davanti a Icardi c’era anche un certo Higuain, che l’anno scorso la Juventus ha strappato al Napoli per 90 milioni di euro. Il titolare indiscusso insieme a Messi era appunto il 9 bianconero, che però ha miseramente sfruttato quasi tutte le chance che Bauza gli aveva messo a disposizione. Tanto che in Argentina i tifosi hanno fortemente messo in dubbio la sua titolarità, spingendo in favore della convocazione di Mauro Icardi. La voglia di cambiamento era palpabile e anche Wanda Nara ieri non ha perso occasione per lanciare una piccola stoccata proprio a Higuain: “Ho sempre saputo che noi argentini abbiamo bisogno di un 9 giovane come Icardi”, ha risposto la moglie dell’attaccante nerazzurro a chi le ha chiesto se ad un certo punto avesse smesso di credere alla convocazione di Icardi in nazionale.



IL PLEBISCITO PER BENEDETTO - Ma una volta spodestato Higuain le porte della nazionale argentina non si sono spalancate di fronte a Mauro Icardi, anzi, sembra proprio che il rosarino debba continuare a lottare per guadagnarsi una maglia da titolare. Questo almeno è quanto si evince da un sondaggio promosso dal quotidiano Olé, che ha chiesto ai propri lettori di esprimere una preferenza tra Icardi e Benedetto, protagonisti di un ballottaggio virtuale in vista della sfida che l’Argentina giocherà alla Bombonera contro il Perù. In palio c’è la qualificazione ai prossimi Mondiali e per il gruppo allenato da Sampaoli sarà necessario vincere le prossime due gare (contro Perù ed Ecuador) per avere la certezza di qualificarsi. Gare di una certa rilevanza, ma il popolo argentino votante non sembra avere alcun dubbio: il titolare dovrà essere Benedetto. Quello in favore dell’attaccante del Boca è un vero plebiscito dato che l’82% dei tifosi ha votato in suo favore, forse anche per il fatto che la sfida contro il Perù si terrà nello stadio del Boca, davanti agli occhi di quelli che solitamente sono i suoi tifosi anche in campionato.



BENEVENTO PER RIPARTIRE - Solo il 18% dei tifosi si è espresso in favore di Mauro Icardi, forse preoccupati anche delle sue prestazioni in maglia nerazzurra. L’ultimo gol dell’ex Sampdoria è quello realizzato a Bologna su rigore, poco più di una settimana fa, ma a preoccupare sono alcuni numeri poco brillanti. Nelle ultime tre gare con la maglia dell’Inter, Icardi ha calciato solo una volta verso la porta avversaria. Statistiche che potrebbero rivelare una mancanza di lucidità in questo preciso momento storico. Ma sono numeri che Icardi intende immediatamente aggiornare già a partire dalla prossima partita di Benevento, dove il capitano nerazzurro vuole tornare al gol su azione. Oltre che supportarlo in zona gol, l’Inter e Spalletti dovranno aiutarlo a conquistarsi i gradi di titolare nelle prossime due fondamentali gare dell’Argentina.