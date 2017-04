L'Inter non accetta e ritiene grave l'atteggiamento utilizzato dall'arbitro Orsato nei confronti di Icardi. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il fischietto di Schio abbia probabilmente esagerato nell'allontanare il capitano nerazzurro che a fine primo tempo chiedeva spiegazioni.



LE DICHIARAZIONI DI MESSINA - "Sull’arbitraggio di Daniele Orsato è tornato ieri Domenico Messina, designatore degli arbitri di A. «Diciamo che in linea generale un arbitro dovrebbe mantenere un certo distacco e un certo aplomb; in certi momenti, la personalità, l’adrenalina e il carattere di un arbitro escono senza controllo e può capitare che in un certo frangente si usi più la personalità che il fair play — ha dichiarato a «Radio Uno Rai» — Ma direi che in linea di massima è un comportamento che fa parte delle caratteristiche di un arbitro. Orsato è fatto così, dobbiamo prenderlo per il 99% di buono. Quando talvolta eccede, dobbiamo accettarlo ugualmente»".



CONFRONTO PADRE-BIMBO - "Dichiarazioni che non sono affatto piaciute all’Inter. Il club di corso Vittorio Emanuele continua a ritenere grave l’atteggiamento avuto dal direttore di gara sabato nei confronti del capitano dell’Inter soprattutto sul piano del rispetto per quello che rappresenta la fascia al braccio di Icardi. La dirigenza nerazzurra si sarebbe aspettata un confronto più aperto tra l’arbitro e il capitano. Effettivamente quelle parole proferite durante il faccia a faccia a fine primo tempo («Se ne vada, conto fino a cinque...», e subito dopo via al conteggio) sono sembrate un’esagerazione più tipica di un confronto padre-bimbo che un rapporto tra due professionisti.