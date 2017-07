Un antipasto della sfida più attesa in Serie A: se per ritrovarsi in campionato dovranno aspettare, calendario alla mano, il prossimo 23 dicembre, Roma e Juventus sono pronte a offrire un assaggio nella partita in programma

stasera a Foxborough, nel Massachusetts, nell'ambito dell'International Champions Cup. I bianconeri sono reduci dal successo sul Psg, la Roma ha battuto il Tottenham e, anche se l'ultimo scontro diretto, lo scorso 14 maggio, è andato ai giallorossi, le quote in vista del match di stasera dicono Juventus. La squadra di Allegri parte avanti, a 2,00 sul tabellone Microgame Group, mentre per il successo della Roma si sale a 3,25, e il pareggio è offerto a 3,40. Nelle puntate sui gol, Over avanti a 1,53, con il Goal (entrambe le squadre a segno) che viaggia a 1,43.