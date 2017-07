Dopo i test positivi contro Schalke 04, Lione e Bayern, continua per l’Inter la settimana di fuoco nella tournèe in corso tra Cina e Singapore. I nerazzurri, infatti, incontreranno sabato il Chelsea e, secondo i bookie di Stanleybet, la sfida si presenta in salita per la squadra di Luciano Spalletti, anche a causa dell’assenza di Icardi e dei malumori di Ivan Perisic. Sabato sarà il turno del Chelsea di Antonio Conte, con quote molto simili: 1.75 per i londinesi, 4.45 per l’Inter e parità a 3.55.Un altro appuntamento imperdibile sul tabellone di www.stanleybet.it è il super Clàsico tra Real Madrid e Barcellona: nella partita più attesa dell'International Champions Cup sono i madrileni guidati da Zidane a essere leggermente favoriti a 2.50, mentre gli storici rivali catalani inseguono a solo 2.55. Nonostante il grande equilibrio, il pareggio resta il risultato meno probabile a 3.50. Calcio d’inizio previsto all’1.30 della notte tra sabato e domenica. Chiude il programma dell’International Champions Cup una sfida tutta italiana tra Juventus e Roma. Alle 22.00 di domenica, infatti, le due formazioni scenderanno in campo al Gillette Stadium di Foxborough per l’ultimo appuntamento della manifestazione e, dopo la vittoria di questa notte per 3-2 col PSG, sarà un’ottima occasione per i tifosi bianconeri di rientrare in clima Serie A. La squadra di Allegri parte favorita a 2.05, mentre il trionfo dei giallorossi è bancato a 3.25. Il segno X, invece, si trova sulla lavagna di Stanleybet a 3.50.