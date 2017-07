La Juve conclude questa sera la sua tournèe negli Stati Uniti, al al Gillette Stadium di Foxborough (Boston) contro la Roma. Alle 16 - 22 italiane - i bianconeri si esibiranno davanti a circa 65 mila persone, laddove i New England Patriots costruiscono i propri successi. Il Gillette Stadium è l’unico tra i vari stadi che hanno ospitato la Juve, abituato ad accogliere partite di calcio, dato che i New England Revolution, club della MLS, disputano lì le proprie gare icasalinghe.



2016/17 - La Roma, lo scorso anno è stata l'avversaria della Juventus, la principale contndente per lo scudetto, che ha chiuso a 4 punti di distanza dai bianconeri, firmando anche il proprio record di punti.



I PRECEDENTI - Sono 166 le sfide tra i due club in Serie A. La Juve ha trionfato per 79 volte, cinque su otto nelle ultime sfide, pareggiando per 48 volte nella storia. L'anno scorso, l'uomo decisivo nell'1-0 dell'andata è stato Gonzalo Higuain, che ha fulminato il neo compagno Szczesny con un mancino bellissimo.