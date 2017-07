Il weekend di grande calcio si conclude con un match molto sentito del nostro campionato valido per l' International Champions Cup , Roma- Juventus . Le due grandi rivali della Serie A si incontrano in amichevole a Foxborough e bisognerà aspettare un bel po’ per rivederle l’una di fronte all’altra in Serie A, si affronteranno infatti il 23 dicembre. Gli esperti di Sisal Matchpoint prevedono la vittoria bianconera, a 1.93, l’affermazione giallorossa è da 3.55, stessa quota per il pareggio. Le due squadre, scontrandosi, non si sono mai risparmiate, anche stavolta ci si aspetta divertimento con il Goal a 1.45 e l’Over 2,50 a 1.53.