L'International Champions Cup in corso negli Stati Uniti regala già bagliori di Serie A, a tre settimane di distanza dall'inizio del campionato italiano: in scena alle 22.05 italiane (le 16.05 americane) presso il Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, la sfida tra la prima e la seconda forza della Serie A dell'anno scorso, il match mai amichevole tra i campioni d'Italia in carica della Juventus e i secondi classificati della Roma.



Si tratta per entrambe della partita che chiude la tournée americana: amichevole di lusso, con tanti significati. La Juve deve ritrovare i giusti equilibri dopo l'addio a Bonucci e l'arrivo di De Sciglio, Douglas Costa e Bernardeschi, in vista della Supercoppa italiana, in programma tra due settimane contro la Lazio. Anche la Roma deve dimostrare di avere appreso le idee di Di Francesco. Allegri schiera dall'inizio il nuovo acquisto De Sciglio, così come Di Francesco Kolarov e Defrel.





h 22.05, Gillette Stadium di Foxborough: Roma-Juve 0-1 LIVE

28' Mandzukic (J)





LA CRONACA:



28' VANTAGGIO JUVE CON MANDZUKIC! Dopo una decina di minuti di supremazia, i bianconeri si portano in vantaggio: gran passaggio tagliato di Alex Sandro, che dalla sinistra imbecca Mandzukic. Il croato salta Alisson e deposita in rete, vano il tentativo di intervento di Fazio. Juve in vantaggio.



25' - Pjanic a un passo dal vantaggio! Tiro da fuori del bosniaco, palla di poco a lato di Alisson.



23' - Mandzukic pericoloso su cross dalla destra di Cuadrado, palla messa fuori in spaccata.



13' - Perotti serve alla grande Dzeko, che arrivato a rimorchio tira debolmente di piatto. Solo angolo per la Roma.



9' - Ancora Roma: gran botta da fuori di Nainggolan su azione d'angolo, palla alta.



8' - Dzeko vicinissimo al gol! Defrel mette dentro per il bosniaco, che tocca al volo da ottima posizione mettendo a lato.



7' - Dybala conclude da fuori, troppo centrale per far male ad Alisson, che para senza troppe difficoltà.



2' - Ci prova subito Higuain, tiro sporco che finisce debolmente tra le braccia di Alisson.



1' - Partiti, possesso palla iniziale della Roma.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti.



A disp.: Skorupski, Lobont, Romagnoli, Bruno Peres, Moreno, Castan, Gonalons, Gerson, Pellegrini, Cengiz Under, Iturbe, Sadiq, Tumminello, Antonucci, Keba. All. Di Francesco.





Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.



A disp.: Pinsoglio, Del Favero, Asamoah, Lichtsteiner, Chiellini, Sturaro, Lemina, Marchisio, Rincon, Caligara, Coccolo, Vogliacco, Mandragora, Bernardeschi, Kean, Bentancur. All.: Allegri.