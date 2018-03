"Pio e Amedeo hanno portato ancora una volta i nostri colori con orgoglio in giro per il mondo. Questa sera con i pantaloncini di". Questo il post su Instagram pubblicato dallunedì pomeriggio, poco prima della prima puntata della nuova stagione di, conprotagonisti, foggiani doc. Ed eccoli lì, nella foto, i pantaloncini con il numero 19 di Fabioil bomber dei Satanelli, autore di 12 gol in 24 partite al suo primo anno, vero, di Serie B.- A inizio stagione ha destato perplessità la scelta della società pugliese di non puntare su un bomber di esperienza, che segnasse con regolarità nel campionato cadetto e che conoscesse bene la categoria. E' stato sì preso Beretta dalla, ma negli anni inil classe '92 non ha mai timbrato il cartellino con costanza. Spazio, quindi, a: 21 gol in C, ma in B, trasolo 5 reti. Eppure, stupisce: 8 gol realizzati fino a novembre, mese sfortunato, nel quale si infortuna al ginocchio. Due mesi ai box, nei quali il Foggia vince una partita, ne pareggia un'altra e ne perde 4. Sempre più importante, sempre più fondamentale per Stroppa.- A gennaio illo ha cercato, i contatti sono stati fitti e la possibilità di lasciare Foggia c'è stata. Ma il legame, viscerale, con questa città ha fatto la differenza: è rimasto per vincere, segnare e risollevare la squadra da una Serie C che sembrava sempre più vicina. E infatti, insieme a un mercato di gennaio che ha portato gente di esperienza e qualità comeilrinasce: sconfitta in casa colalla prima del 2018, poi 6 vittorie e 2 sconfitte nelle successive 8 giornate, con 4 gol. Zona playout salutata, zona playoff per la A che dista solo 4 punti. Un gol ogni due partite, per bomberche sposa il progetto a fa sognare una piazza intera.