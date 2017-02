Sarà per la giovane età (è un classe '96), sarà per il fatto che c'è carenza di difensori che possono essere buoni, sarà anche perché nonostante abbia appena 20 anni sia già nel giro della nazionale svedese, sta di fatto che Linus Wahlqvist del Norrköping sta attirando su di sé le attenzioni di molti club.



Secondo quanto emerge dal paese scandinavo adesso è il turno delle italiane e più precisamente di Fiorentina e Napoli e attenzione alle mosse estive di questi due club. Resta in corsa anche la squadra inglese del Brighton per lui, mentre nelle scorse settimane aveva chiesto informazioni lo Stoke City, altra compagine di Oltremanica.