5 maggio 2002: Udinese-Juventus 0-2 e Lazio-Inter 4-2. Contro ogni pronostico della vigilia, i nerazzurri vanno ko all'Olimpico di Roma, favorendo il sorpasso scudetto dei bianconeri, che diventano campioni d'Italia. Dopo il successo, negli spogliatoio del Friuli esplode la gioia dei giocatori della Juve e fra i più esaltati c'è Antonio Conte, anima della squadra di Marcello Lippi e cuore bianconero. Nelle parole di Conte, al quale a stento alcuni compagni tentano di tappare la bocca, c'è anche tutta la sete di vendetta degli juventini per il titolo perso due anni prima all'ultima giornata nell'acquitrino di Perugia.



5 maggio 2017 - Tre lustri dopo, ne sono accadute di cose. La Juventus ha continuato a vincere, poi è sprofondata nel baratro di Calciopoli e ne è riemersa più forte di prima, anche grazie all'apporto di Conte, nel frattempo diventato un grande allenatore, nel triennio 2011-2014. L'Inter ha vissuto un periodo di vittorie memorabili fra il 2007 e il 2010, ma ora è in attesa di un successo che manca ormai da sei anni (la Coppa Italia del 2011). E per riportare alla vittoria i nerazzurri, Suning sta pensando proprio a lui, ad Antonio Conte, lo juventino che in queste settimane sta conducendo il Chelsea alla conquista della Premie League.