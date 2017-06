A Milano è sbarcato a gennaio, con tante aspettativa e un'infinita voglia di dimostrare il suo valore, dopo mesi di panchina nella sponda blu del Merseyside. Dopo 6 mesi di Milan, Gerard Deulofeu si è ripreso tutto: il tempo perso, ritrovando antiche certezze, la convocazione con la Spagna e il ritorno di fiamma, almeno a parole, con il Barcellona. Lì, nella cantera blaugrana dove è cresciuto, sembrava destinato a tornare, con quel diritto di ricompra a 12 milioni che sembrava una formalità. E invece... L'altro giorno Ronald Koeman ha dichiarato: "Intanto torna all'Everton. Se non cambia nulla lo aspetto per il precampionato. Se poi cambierà qualcosa ne parleremo con lui". I toffees lo aspettano, ma Deulo chi aspetta?



I PIANI DEL BARCELLONA - Se il ritorno a casa sembrava scontato nelle scorse settimane, ora qualcosa è cambiato. Ernesto Valverde lo vorrebbe con sé nel nuovo corso catalano, la dirigenza, invece, non è convinta di puntare sul classe '94, protagonista nel prossimo Europeo Under 21 con la Rojita. Le priorità per Robert Fernandez, direttore sportivo del Barcellona, sono altre, come rinforzi in difesa, vedi Bellerin, e a centrocampo, vedi Verratti. L'attacco, al momento, va bene così.



E IL MILAN? - E il Milan osserva: dopo aver abbracciato Ricardo Rodriguez, Kessié e Musacchio, in attesa di Biglia, i rossoneri stanno lavorando per un terzino destro (Conti) e un centravanti (Morata e Belotti). Al momento l'esterno sinistro offensivo la situazione è questa: si è parlato del Papu Gomez, si lavora con la Lazio per Keita (sul quale ci sono anche Juve e Inter), poi stop. A Montella Deulo piace, e Milano e il Milan, sono ancora fresche nel cuore dello spagnolo: è il club in cui ha reso meglio e, nell'anno del Mondiale, ha voglia di giocare. Mirabelli osserva e aspetta prima di sferrare la sua mossa. L'esterno, ora, non è una priorità, ma se il Barça non fa la mossa per il numero 7 spagnolo...



@AngeTaglieri88