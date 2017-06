La Juventus vuole voltare pagina dopo la bruciante sconfitta nelle finale di Cardiff e si sta concentrando sul mercato: Massimiliano Allegri ha comunicato le sue esigenze alla società, e in cima alla lista dei desideri ha messo un esterno di grande qualità. Il profilo ideale individuato dalla società bianconera è quello di Douglas Costa, per il quale la Juventus sta trattando col Bayern Monaco ormai da diverso tempo. I bianconeri, però, non sono gli unici interessati al giocatore: sulle sue tracce, infatti, c'è anche il Barcellona di Valverde, che deve tornare ad alti livelli dopo una stagione difficile.



IN CERCA DI RISCATTO - Il giocatore brasiliano, dopo due anni deludenti con la maglia del club bavarese, ha pubblicamente dichiarato di voler cambiare aria, e la Juventus non si è fatta pregare. I bianconeri possono offrirgli quel ruolo da protagonista che al Bayern non gli è mai stato concesso. La convivenza con Ribery e Robben, infatti, non ha aiutato il classe '90 ad imporsi in Bundesliga, come testimoniano i suoi numeri: appena 14 gol in 77 partite con la maglia dei bavaresi; le difficoltà del giocatore sono emerse soprattutto sotto la gestione Ancelotti, che non gli ha concesso uno spazio da prima donna nel suo Bayern e anzi lo ha spesso relegato ad un ruolo da comprimario. L'involuzione tecnica rispetto agli anni vissuti con la maglia dello Shakhtar, però, non spaventa la Juve che è pronta a trattare con i bavaresi partendo da una base di 30 milioni di euro.



SFIDA COL BARCELLONA - Nella corsa a Douglas Costa, però, è entrato prepotentemente anche il Barcellona, che è alla ricerca di un grande colpo per rilanciarsi dopo una stagione opaca e magra di successi. Stando a quanto riportato da Sport, il club blaugrana vuole puntare sull'ottimo rapporto tra l'esterno del Bayern e Neymar, suo compagno di nazionale. La Juventus, però, non ha intenzione di mollare Costa e vuole ripartire proprio dal brasiliano per continuare a dominare in Italia e per iniziare a vincere anche in Europa.