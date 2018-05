Non sarà una rivoluzione ma un deciso restyling. Il Bayern Monaco ha deciso, la prossima estate interverrà sul mercato per costruire una squadra in grado di tornare ad alzare la Champions League. Il dominio in Germania e la conquista del Meisterschale (quest'anno è arrivato il 28esimo della storia) non 'bastano più', dalle parti di Säbener Straße hanno messo la Coppa dalle grandi orecchie in cima alla lista dei desideri e dei traguardi da raggiungere. Per questo motivo verrà potenziata una squadra che può già contare sul talento e l'esperienza di Robben e Ribery, entrambi confermati, sulle giocate di James Rodriguez, sulla rapacità di Muller. Una squadra che l'anno prossimo riavrà a disposizione Neuer, out da settembre per un problema al piede e a forte rischio per il Mondiale.



CHI PARTE - Oltre a Goretzka, che arriverà a parametro zero dallo Schalke, Rummenigge ha messo nel mirino Dybala, Griezmann e Martial, tutti giocatori in grado alzare il tasso tecnico. Qualcuno arriverà, qualcun'altro lascerà il Bayern. In uscita il terzino sinistro Bernat, che ha offerte dalla Spagna, Boateng, che ha ammesso pubblicamente la volontà di cambiare aria, e Rudy, tuttofare in grado di giocare in difesa o a centrocampo, seguito in passato da Milan e Lazio. Attenzione anche alle situazioni Vidal e Lewandowski: al cileno ex Juventus non è stato offerto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019, Lewy non è stato messo sul mercato ma ha offerte dalle big inglesi e spagnole, motivo per il quale non esclude un addio. Se partitrà, sarà sostituito con una punta all'altezza.