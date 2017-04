Il Besiktas ha lanciato la propria battaglia legale nei confronti della Fiorentina. Il nodo del contendere si chiama Mario Gomez, perché nel contratto d'acquisto sottoscritto la scorsa stagione con il club bianconero, lo stesso Besiktas si era assicurato il 50% dei soldi incassati per la sua vendita ad un club terzo.



La scorsa estate, la Fiorentina ha comunicato di aver venduto il centravanti al Wolfsburg per 1,1 milioni di euro, girando al Besiktas 550 mila euro. I turchi però credono che il vero prezzo di vendita sia stato di 7 milioni di euro e ora pretendono il pagamento di 3,5 milioni di euro.



Berk Hacgüzeller, dirigente del club di Istanbul, avvalendosi della supervisione dell'avvocato Şafak Mahmutyazıcıoğlu, è già entrato in contatto con la Federcalcio italiana e quella tedesca per saperne di più. Ma questo è solo il primo passo ufficiale.