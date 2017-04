Uno degli obittivi di mercato del Bologna arriva dall'Albania. Si tratta del centrocampista Leidian Memushaj, 31enne in forza al Pescara. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come il suo nome riassuma tutti i requisiti ricercati dal club emiliano per coprire il ruolo ora si Blerim Dzemaili.



Il contratto di Memushaj scade nel 2019 e il budget che dovrebbe stanziare per lui il Bologna non sarebbe eccessivo.