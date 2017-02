"Col trattore in tangenziale...". Fabio Rovazzi ha fatto impazzire tutti lo scorso anno con la sua 'Andiamo a comandare', in Germania lo hanno preso in parola. Il Borussia Dortmund è impegnato questa sera nella Coppa di Germania contro lo Sportfreunde Lotte, società di terza divisione, e sulla strada verso lo stadio ha incontrato un piccolo intoppo: il pullman infatti è rimasto bloccato nel fango in mezzo ai campi e dunque rischiava di non presentarsi in tempo alla ConnectM-Arena. Ma niente paura per Aubameyang e compagni: i gialloneri sono stati tratti in salvo da un contadino, che col suo trattore ha trainato il bus e permesso alla squadra di rimettersi in marcia verso Lotte. La partita è salva, il BVB può andare a comandare... col trattore in tangenziale!