La Juventus sta lavorando sia in campo che in dirigenza per aumentare l'appeal a livello internazionale. Tanto è stato già fatto ma stando a quanto riporta Mailman, sito di riferimento che monitora l'attività social delle squadre sportive sulle piattaforme cinesi la Juventus è la 17a squadra di calcio per popolarità sui social cinesi, da Weibo a WeChat. Prima dei bianconeri ci sono addirittura squadre come Aston Villa (Serie B inglese) e Wolfsburg. Bene il Milan, settimo in classifica. Primo il Bayern Monaco.