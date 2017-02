Di norma. Si prende tutto e restitiusce una parte minima, sempre che lo faccia. Chi comincia a viverla non lo sa, e quando lo scopre è troppo tardi. È già intrappolato. Ma forse si lascerebbe intrappolare comunque, in piena consapevolezza. Anche se venisse avvertito che la restituzione è quasi nulla, e che a meno d'avere in sorte il tifare per una squadra vincente le soddisfazioni saranno rare. E tuttavia, fermandosi un attimo a fare un bilancio così in deficit del proprio amore pallonaro,a. Perché. Qualcosa che il calcio dà in misura più ampia di quanto facciano altri contesti dell’identificazione.Queste riflessioni mi sono state sollecitate per l’ennesima volta dalla lettura di un libro ricco e suggestivo. Lo ha scritto Leopoldo, tifoso delappartenente a una generazione che ha fatto in tempo a vedere il calcio degli Anni Settanta. Il volume s’intitola “VU. Storia di un amore non sempre corrisposto” (Marco Serra Tarantola Editore, pagine 252, euro 28). Un testo con poche parole e molte immagini, che racconta l’autobiografia di un”, come recita il sottotitolo. E posso garantirvi che si tratta di un libro speciale, perché costruito dalla passione di un tifoso che è stato bambino, è cresciuto, e adesso si trova nell’età matura avendo come compagna inseparabile la fede calcistica per un club destinato a dispensare sofferenze più che gioie.Al centro di quelle pagine c’è il Brescia, club che nella propria storia ha militato prevalentemente in Serie B con alcune gloriose puntate in A. Le “rondinelle”, con quella VU sulla maglia che costituisce un tratto caratteristico.. Ma è più corretto dire che quelle pagine parlino del tifoso e del suo amore per la maglia e i colori. Nella fattispecie si parla di Leopoldo Giannini e del Brescia. Ma avrebbe potuto essere l’operazione condotta da ogni tifoso, ripescando dalla vasta collezione dei cimeli personali: ritagli di giornale, figurine, biglietti d’accesso allo stadio e tessere d’abbonamento, foto autografate, sciarpe, persino annotazioni sui quaderni di scuola. È proprio attingendo a un campionario così vasto che si capisce come mai anche la più avara delle passioni calcistiche, in ultima analisi, dimostri d’essere valsa la pena. Si scopre che. E questo è tanto più vero se la nostra squadra è distante dal gruppo dei club dalla copertura mediatica ipertrofica. La sua storia è storia orale, o costruita attraverso la collezione di memorie documentali capaci di sopravvivere alle demotivazione personale, ma anche all’opera distruttrice delle mamme che scaraventano nella spazzatura “tutta quella cianfrusaglia”. Piccoli crimini contro la memoria che non tutti siamo capaci di arginare. Ma ciascuno di noi ha dei cassetti o delle scatole in cui ha conservato cose di calcio che sul momento parevano di poca importanza. Quelle cose meritano di rivivere.@pippoevai