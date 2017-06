Da VivoPerLei

doncorlEOne scrive:



"A poche ore dalla clamorosa notizia di Gianluigi (MAI PIU’ GIGIO) Donnarumma di non rinnovare, le parole mie e di tutti i tifosi non possono che essere di rabbia e soprattutto di DELUSIONE.

La delusione è veramente alle stelle.

Proprio negli ultimi mesi vedevamo questo ragazzo baciare la nostra gloriosa maglia, dichiarare più volte “Amo il Milan”, “Voglio restare al Milan”e “Sto cercando casa a Milano”, a piangere davanti agli auguri rossoneri, e ora tutti ci chiediamo perché?

Perché questo tradimento? Perché questa presa in giro? Perché questa mancanza di riconoscenza? ..."

Luca Borioni risponde:



La vicenda Donnarumma non è inedita e neppure deprecabile, semplicemente perché è figlia del sistema in cui viviamo. Un sistema fondato esclusivamente sul potere economico. Tutto il resto è una conseguenza. Donnarumma è un ragazzo giovane che ha la concreta prospettiva di giocare al livello più alto con un ingaggio favoloso. Ci sentiamo di condannarlo per questo?

Detto questo, se sappiamo giudicare le situazioni con consapevolezza ed equilibrio, possiamo obiettare che il bacio alla maglia non aveva valore, che così Donnarumma provoca una ferita insanabile ai suoi (ex?) tifosi, che Raiola è l'uomo che uccide i soci. Anche qui, tutto condivisibile.

Dobbiamo deciderci: che cosa conta di più nella nostra vita? Fate le vostre scelte.

Una cosa è certa, nella storia restano indelebili i gesti di passione e amore, non le operazioni finanziarie.

