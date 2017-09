IL CASO è la nuova rubrica di Calciomercato.com sui temi più discussi della settimana. Il protagonista della prima puntata è Leonardo Bonucci, difensore e capitano del Milan. Arrivato in estate dalla Juventus per poco più di 40 milioni di euro, il centrale azzurro non è stato un valore aggiunto, risultando in più di un'occasione uno dei peggiori in campo, anche ieri sera nella seconda giornata di Europa League contro il Rijeka. Considerando il suo stato di forma Montella dovrebbe lasciarlo fuori contro la Roma, magari tornando alla difesa a quattro? Il dibattito è aperto.