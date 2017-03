Il Chelsea è spaventato dall’idea di perdere Eden Hazard, e le proverà davvero tutte per non farlo partire. A quanto riporta il Mundo Deportivo, Zidane vorrebbe il fantasista a Madrid, e lo stesso belga ha affermato nei giorni scorsi che gli piacerebbe lavorare con la leggenda francese. Sembra un affare ormai scritto, con Hazard insieme alle merengues, d’altronde le sirene del Real Madrid sono difficili da ignorare, ma la situazione potrebbe avere una svolta.



Infatti il Chelsea non è disposto a cedere il proprio talento, e per questo anche Conte starebbe facendo pressioni al club affinché si pensi ad una soluzione per blindarlo. I soldi sono sempre un incentivo, e come spiega il Daily Mail, i Blues sono intenzionati ad aumentare lo stipendio di Hazard. Sarebbe quindi già pronto un nuovo contratto da offrire al belga, superiore ai 10 milioni di euro netti che già guadagna.