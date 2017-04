Roma e Lazio dovranno tenere d'occhio il Chelsea. I Blues infatti puntano rispettivamente al difensore giallorosso Antonio Rudiger e al centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic. Anche per questo motivo, a quanto riporta il Sun, erano presenti degli osservatori allo stadio Olimpico in occasione del derby di Coppa Italia. Conte premerebbe soprattutto per l'arrivo di Rudiger, in cima alla lista per rinforzare il reparto difensivo.