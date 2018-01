Chelsea come Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. La Fifa, come riporta il Guardian, ha accusato il club londinese di violazione del regolamento sul tesseramento di calciatori minorenni, con un'inchiesta aperta lo scorso settembre. In particolare, i casi che riguardano il club allenato da Antonio Conte sono 25. L'indagine, però, non è ancora conclusa e il numero può aumentare. Una violazione di regole che può portare al blocco del mercato, come successo in passato già ai Blancos (una sessione di mercato), ai Colchoneros e ai blaugrana (due sessioni di mercato).



IL REGOLAMENTO - Cosa dice il regolamento? Il regolamento proibisce il trasferimento di Under 18 in stati stranieri a meno che i genitori siano emigrati per ragioni di lavoro. Ci sono altre eccezioni: se il club che acquista il minorenne è situato entro i 50 km dal confine nazionale o se si tratta di ragazzi residenti in area UE e abbiano già compiuto i 16 anni.



SOTTO OSSERVAZIONE - Il Chelsea era da tempo sotto la lente d'ingrandimento della Fifa, visto che in passato, con l'acquisto di Gael Kakuta (2009), ha rischiato il blocco del mercato per due sessioni; così come nel 2018 con il poco chiaro arrivo di Betrand Traoré. Ora c'è il rischio concreto di emulare Real, Atletico e Barcellona. Un problema in più per Antonio Conte.