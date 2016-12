Dall'Inghilterra rimbalza una voce che vorrebbe il Chelsea in pressing su Lucas Biglia. Il centrocampista della Lazio sta avendo problemi a rinnovare il contratto e vorrebbe partire; in questo contesto si inseriscono i Blues di Antonio Conte che starebbero pensando proprio all'argentino per rinforzare il centrocampo a gennaio. Lotito, però, chiede 25 milioni di euro per il centrocampista e non sembra disposto a scendere a compromessi. La cifra, comunque, non spaventa il Chelsea che ha incassato 60 milioni dalla cessione di Oscar.