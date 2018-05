Birsa in Borsa. Non è solo un gioco di parole, ma un'operazione grazie alla quale. Molto pubblicizzata dai media, tale manovra consiste nel piazzare dei bond sulla piazza borsistica di Malta, i cui rendimenti sono legati alle performance del calciatore clivense più rappresentativo, lo sloveno Valter Birsa. I dettagli e i rischi dell'operazione sono stati già descritti su Calciomercato.com . Merita invece di essere messo in evidenza un, 114 pagine stilate in lingua inglese sotto l'etichetta Chievo Verona Finance SpA. Si tratta di un dettaglio presente della sezione dedicata ai rischi d'investimento, che vanno resi noti a chi decida di scommettere sul prodotto finanziario.Come potete leggere dall'immagine che riproduciamo, in fondo a pagina 21 il paragrafo 3.20.13 riporta informazioni sotto un titolo dalla formulazione forte: Risk of Media attack.Ohibò!. E in cosa consisterebbe tale rischio? Ecco cosa recita il testo:, che possono creare danni in termini sia d'immagine che finanziari.Il paragrafo non fa nomi, ma il riferimento è evidente., e ai servizi realizzati sul medesimo tema da Moreno Morello per Striscia la Notizia. Normale che i nomi non vengano fatti, né ci si adonta per questo. Bisogna invece precisare alcune cose sulle parole scelte per presentare la questione agli investitori. C'è innanzitutto quel riferimento alle "speculazioni", che vengono pure definite "prive di fondamento" (groundless). Rispondiamo che. Si ragionerà sulle sue conclusioni.Ma l'aspetto più interessante è l'uso della formula "". Che per definizione è una manovra orchestrata da una o più fonti d'informazione per denigrare e danneggiare qualcuno. Né noi né Striscia abbiamo condotto "attacchi mediatici". Più semplicemente, abbiamo analizzato documenti e illustrato dati che abbiamo ritenuto essere d'interesse pubblico. In breve: abbiamo fatto informazione. Che poi sarebbe anche la nostra missione. Se per il Chievo fare informazione corrisponde a condurre attacchi mediatici, ne prendiamo atto. Soprattutto, è bene che ne prendano atto sia i lettori che gli eventuali investitori. Per chiudere, va ricordato che@pippoevai