Emanuele Giaccherini è il vero obiettivo di mercato del Chievo Verona. Secondo la Gazzetta dello Sport la formazione veneta non ha mollato i contatti col suo assistito che accetterebbe di corsa un trasferimento a Verona, ma che al momento non ha ancora il via libera del club azzurro che non ha ancora ufficializzato l'acquisto dal Bologna di Simone Verdi.