Con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, il Chievo Verona ha annunciato l'apertura di un'Academy negli Stati Uniti. Ecco la nota:



"Il Chievo Verona apre la sua prima Academy negli Stati Uniti. La sede scelta si trova a Miami, al Centro sportivo Soccer City. Qui saranno accolti i ragazzi e le ragazze provenienti da tutta la Florida, che sceglieranno il ChievoVerona per crescere seguendo le metodologie di lavoro della società gialloblù.



L’Accademia ufficiale del Chievo Verona a Miami sarà espressione diretta della società del Presidente Luca Campedelli. Nessuna intermediazione tra Verona e Miami: i tecnici locali che insegneranno sui campi da gioco ai ragazzi le metodologie gialloblù di lavoro, sono già stati formati al Bottagisio Sport Center nei mesi scorsi, ed esporteranno in maniera diretta il know-how tecnico e i valori etici e sportivi del ChievoVerona.



Si tratta di un progetto prestigioso: a livello europeo, soltanto Barcelona, Paris Saint Germain e Juventus sono presenti con Accademie calcistiche ufficiali sul territorio della contea di Miami -Dade.



I ragazzi e le ragazze che potranno partecipare all’Academy del ChievoVerona a Miami devono avere un’età compresa tra i 6 e i 17 anni. Anche il Fimauto Valpolicella ha aderito al progetto.



La prima fase del progetto

È fissata per giovedì 1 marzo l’inizio ufficiale delle attività dell’Academy. Fino al 30 aprile ogni settimana i tecnici dell’Accademia ospiteranno nelle strutture del Centro Soccer City i ragazzi per le sedute di allenamento, illustrando l’offerta formativa targata ChievoVerona.



I «Youth Tryouts» di maggio

Nella prima settimana di maggio si svolgeranno i Youth Tryouts americani: si tratta di sessioni specifiche di allenamento, durante le quali i ragazzi sono valutati e reclutati all’interno delle Accademie calcistiche.



Academy Chievo a Miami

Terminato il periodo di reclutamento dei ragazzi, inizierà l’attività accademica vera e propria, con l’organizzazione dei camp estivi e i corsi settimanali con gli allenamenti della Scuola calcio e le partite del campionato che riguardano tutte le squadre delle accademie della contea di Miami-Date.



«L’apertura della prima Academy ufficiale del ChievoVerona negli Stati Uniti ci rende felici e orgogliosi al tempo stesso – commenta Marco Mattioli, Responsabile gialloblù delle Relazioni internazionali –. Felici perché Miami è una delle vetrine calcistiche più importanti negli Stati Uniti, orgogliosi perché ancora una volta la metodologia di insegnamento del ChievoVerona ha riscosso il giusto riconoscimento e apprezzamento a livello mondiale».



Il boom del soccer negli Stati Uniti

Sull’ascesa del «soccer» americano si è detto e scritto già tanto: la Mls negli ultimi anni sta investendo moltissimo in stadi, marketing, infrastrutture e giocatori e il seguito che il suo campionato sta riscuotendo, dentro e fuori dai confini nazionali, è in costante crescita. Ciò che contraddistingue, però, le ultime stagioni dagli anni precedenti è l’attenzione che i dirigenti della Mls stanno riservando nella crescita dei giovani calciatori.



Per questo motivo, nel 2013, la Mls ha dato l’incarico di direttore tecnico dei settori giovanili a Fred Lipka, un uomo che ha lavorato per anni nel vivaio del Le Havre (uno dei più importanti in Francia), gestendo i primi passi tra i professionisti di giocatori come Pogba, Payet e Mandanda. L’obiettivo è chiaro a tutti: aiutare le franchigie della Mls a tracciare il migliore percorso possibile di crescita dei giovani, per gestire il delicato passaggio dalle Academy alle Prime squadre.



È esattamente in questo contesto, sociale e sportivo, che il ChievoVerona si è voluto inserire dando vita alla sua Academy ufficiale a Miami".