Il Manchester City insegue Isco dal 2012, ovvero dai tempi in cui giocava al Malaga. Ora però fa sul serio. Pep Guardiola ha un debole per il trequartista spagnolo del Real Madrid, e il fatto che Isco sia nella lista dei desideri di molte squadre di rilievo, ha fatto sì che il City premesse sull’acceleratore.



Per il Sun, il club inglese è pronto a fare un’offerta sui 35 milioni di euro. La partenza di Isco da Madrid è sempre più una certezza, visto anche il mancato rinnovo del contratto che lo lega al Real fino al 2018, c’è solo da capire quale squadra batterà la concorrenza. Tottenham, Chelsea, Juventus, sono solo alcuni club interessati, (non c’è il Barcellona a causa della clausola contrattuale “anti-barça”) una lista alla quale si è aggiunto anche il Paris Saint-Germain. Come riporta L’Equipe, a Parigi valuterebbero Isco come la prima scelta per rafforzare il centrocampo.



Il City non vuole farsi sfuggire ancora il giocatore, con il quale in passato aveva addirittura trovato un accordo verbale, poi la comparsa del Real Madrid, con i suoi 30 milioni di euro, rovinò tutti i piani. I Citizens puntano fortemente al giocatore anche, e soprattutto, per sostituire David Silva, uno dei giocatori considerati tra quelli in partenza da Manchester.