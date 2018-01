Rafinha è un nuovo giocatore dell'Inter, il centrocampista affida a una commovente lettera su Instagram il suo saluto al Barcellona: "Quasi non mi escono le parole per esprimere quello che sento per il club che mi ha formato come persona e come professionista. Sono arrivato nel 2006, a 13 anni, ero solo un bambino che non avrebbe mai pensato di vivere tanti momenti meravigliosi e vincere così tanti titoli. Mi hanno insegnato quasi tutto quello che so del calcio e ho potuto realizzare i miei sogni più grandi da canterano. Ora è arrivato il momento di prendere un'altra strada nella mia vita. Sarò eternamente grato a questa squadra, questo club e questi tifosi che mi hanno dato tutto il loro supporto nei momenti più duri. Siete incredibili. Ai miei compagni, dai quali ho potuto imparare: grazie di cuore, vi augurerò sempre il meglio. A tutti i dipendenti, dal primo all'ultimo, che mi hanno mostrato il loro sorriso da quando ero piccolo: vi porterò nel cuore. Sono stati 12 anni davvero incredibili. Non sapete quanto sono stato felice di potervi salutare con indosso la maglia. Forza Barça, per sempre blaugrana".