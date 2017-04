A @_magicpie mandou um vídeo! Se acharmos o Raphael, o clube convidará os dois pro segundo jogo da final. #CadêoRaphael #ApareceRaphael pic.twitter.com/S47KVOsBgK — Corinthians (@Corinthians) 25 aprile 2017

Spesso, allo stadio, capita di innamorarsi per le giocate dei calciatori per cui si fa il tifo. C'è anche chi, invece, guardando una partita trova l'amore vero. È successo, per esempio, a unaUn ragazzo misterioso, di cui la donna conosce solo il nome, Raphael. Per rintracciarlo, ha quindi chiesto aiuto al Timao,: "È molto difficile trovare una persona di cui sai solo il nome - le parole della tifosa innamorata - , il tuo sorriso mi ha incantata quanto il tatuaggio sul tuo braccio".