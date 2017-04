La vittoria contro l’Inter, la seconda consecutiva, riapre i giochi nella caccia alla salvezza. Il Crotone si porta a -3 dal quartultimo posto occupato dall’Empoli, fermato sul pareggio dal Pescara, e torna a sperare in un sorpasso impensabile fino a qualche settimana fa. Anche per i bookmaker le porte rimangono aperte a tutte le soluzioni, ma le previsioni per il finale di stagione sono favorevoli agli azzurri, visto il calendario apparentemente meno complicato: la salvezza dell’Empoli (che dopo Fiorentina e Milan avrà turni sulla carta più abbordabili) è data a 1,28 da Snai, che invece offre la loro retrocessione a 3,30. Cammino più in salita per il Crotone, atteso dalle trasferte con Torino e Sampdoria e poi dagli incroci con Milan, Juve e Lazio. Il miracolo rossoblù pagherebbe 3 volte la posta, la bocciatura in Serie B si gioca a 1,33. Praticamente segnato è invece il destino di Palermo e Pescara: la retrocessione dei rosanero è scesa a 1,09 dopo il ko con il Milan, le giocate sugli abruzzesi, ultimi in classifica, sono già chiuse.