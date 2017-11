Dalla Spagna con amore. Il ct Julen Lopetegui sempre più innamorato di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio ha conquistato il ct, che lo elogia in un intervista a "El Larguero", programma di Cadena SER, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a convocare per la prima volta Luis Alberto: "Ci vuole tempo per arrivare a giocare ad alti livelli in un club come la Lazio. Ma lui mi piaceva da un po', ha delle caratteristiche perfette per il nostro modo di giocare. Era sul punto di essere chiamato già qualche tempo fa: ha moltissima qualità nel passaggio, nel tiro. Ed è tremendamente lineare ed efficace nella trequarti campo. Oggi è certamente tra i tre giocatori più forti della Serie A, senza alcuna ombra di dubbio". Anche il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets, intervenuto ai microfoni di Radio Marca ha parole al miele per Luis Alberto: "Non ha passato buoni momenti, ma quest'anno ha raggiunto un livello molto buono. Ha molta qualità".