Massimo N'Cede Goh, cugino di Moise Kean, ha parlato del più famoso parente, attaccante del Verona in prestito dalla Juventus, ai microfoni di GianlucadiMarzio.com: "Nessuna gelosia, siamo come fratelli", dice Massimo, attaccante in Serie D nella Virtusvecomp ed ex delle giovanili bianconere. Poi aggiunge: "Il calcio è la mia più grande passione, mi è stata trasmessa da mio padre e adesso è una droga per me, non posso farne a meno. Dal mio primo club, la polisportiva River Mosso, alle giovanili della Juventus, il pallone è diventato il migliore compagno. Al resto ci ha pensato la Juve, a cui devo tanto, il Milan, la mia squadra del cuore fin da piccolo, e il mio idolo Didier Drogba".