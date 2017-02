Il Darmstadt ha deciso di invitare Barack Obama a vedere una partita nel proprio stadio, il Jonathan Helmes: l'attaccante americano dei bianco-blu Terrence Boyd ha inviato un messaggio personale all'ex presidente degli Stati Uniti per convincerlo a recarsi a Darmstadt, che tra l'altro si trova nei pressi di una base militare americana: "Abbiamo sentito che ci segui come unica squadra di calcio europea su Twitter. E' un grande onore per noi del Darmstadt 98. Ora che hai un po 'di tempo per te stesso, vorremmo invitarti a una partita al Bollenfalltor. Abbiamo una maglia pronta in tuo onore. Quindi, ci vediamo al Bolle!". Al momento, Obama non ha ancora risposto: l'unica certezza è che Obama ha una passione per il Darmstadt.



@AleDigio89