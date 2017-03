Il derby di Roma, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in programma il 4 aprile, potrebbe essere decisivo in maniera molto più ampia che rispetto alla mera Coppa nazionale: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport infatti la stracittadina di Roma è l'ultimo baluardo che potrebbe legare Luciano Spalletti al club giallorosso, in caso di una rimonta che avrebbe del clamoroso, visto lo 0-2 patito all'andata. In caso contrario l'addio, comunque possibile, sarebbe quasi scontato: su di lui c'è forte la Juventus, che lo ha valutato come il profilo ideale per il dopo Allegri, sempre più attratto dalle sirene della Premier League.



MONCHI PORTA EMERY - Lo stesso Spalletti ha più volte in questa stagione fatto trasparire un'esigenza quasi fisica di cambiare aria, anche in seguito ad alcune polemiche che si sono scatenate, soprattutto con i giornalisti romani, ma pi in generale con i media. Un tecnico, l'empolese, che non appare più a suo agio sulla panchina giallorossa e che è attratto dall'ipotesi bianconera, dove avrebbe sicuramente pi possibilità di vincere, almeno in Italia. La Roma dal canto suo si sta già cautelando con il possibile sostituto, dopo avere praticamente chiuso per Monchi del Siviglia, che sarà il nuovo direttore sportivo: il nome più caldo è quello di Unai Emery, attuale tecnico del PSG, che però sembra non avere futuro sotto la Tour Eiffel, dopo la rimonta patita in Champions League contro il Barcellona, anche qualora dovesse vincere la Ligue 1. I due hanno già lavorato in modo proficuo assieme a Siviglia: ecco quindi che a Roma potrebbe ricrearsi una piccola Andalusia.