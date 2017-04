Brutta batosta per la Roma di Luciano Spalletti, che vince il derby, ma esce ugualmente dalla Coppa Italia in virtù del risultato maturato all'andata. In capitale monta la polemica anche per la posizione di tecnico e alcuni giocatori, che sembrano ormai vicini a lasciare il giallorosso. Tra questi anche il difensore greco Manolas, da tempo nelle grazie dell'Inter. Queste la pagelle che gli hanno riservato le testate giornalistiche.



GdS - Manolas 5,5: “Bene sopratutto quando resta a presidiare solo la difesa, ma sulla prima rete la sfida all’OK Corral contro Immobile la perde e questo incide”.



CdS - Manolas 4,5 “Sul primo gol si lascia anticipare da Immobile. Non è il primo errore pesante di questa stagione, probabilmente l’ultima in maglia giallorossa. Poi è ancora in ritardo sul centravanti biancoceleste nella ripresa ed è fuori posizione quando Immobile scatta in contropiede per il raddoppio. Imbarazzante”.



CM.COM - Manolas 5,5: Un paio di chiusure fanno tornare alla memoria perché è tra i difensori più ambiti nella prossima finestra di mercato. Prova a recuperare senza successo su Immobile sul secondo gol della Lazio.