Quella prevista per il 22 febbraio ad Oporto, non sarà senz'altro una trasferta facile per la Juventus: nonostante la squadra di Allegri parta favorita sulla carta, il Porto sta dimostrando anche in Primiera Liga di essere un avversario molto temibile e quindi farà di tutto per mettere in difficoltà anche una compagine più accreditata come quella bianconera. Nella gara di andata, inoltre, la squadra di Nuno Espirito Santo avrà un amico in più e sarà il fattore campo: in vista della gara di Champions, infatti, l'Estadio Do Dragao di Oporto va verso il tutto esaurito, in quanto sono stati già venduti 44mila biglietti ed i rimanenti saranno ceduti a breve. La Juve dovrà essere brava a non farsi intimorire dal tifo portoghese, per poi conquistare la qualificazione nella gara di ritorno allo Juventus Stadium.