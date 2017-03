Parole interessanti quelle di Robert Fernandez, direttore sportivo del Barcellona. Intervistato dal Mundo Deportivo (anche sul mercato), Allontana Verratti in blaugrana, mentre per Dybala lascia intendere un interesse non ostentato: “Verratti? Vi ricordate cosa accadde con Thiago Silva? Il PSG non vuole trattare con noi”. E dopo ciò che è accaduto in Champions, con la vittoria umiliante del Barça per 6-1 sui francesi in una partita condita da tante proteste per l’arbitraggio, le cose non potranno che proseguire su questa strada, con i rapporti forse ancor più incrinati.



Fernadez ha infine chiuso sul possibile addio di Messi e Iniesta, mentre sulla domanda in merito a Dybala ha risposto così: “Il Barcellona sarà attento e preparato, abbiamo sempre l’obiettivo di migliorare la squadra, ma sempre tenendo conto di quello che abbiamo già in casa, perché già questo gruppo è molto forte. È comunque sempre molto difficile trattare giocatori che hanno un contratto di lunga durata”.