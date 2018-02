Godfred Donsah non è stato l'unico giocatore che il Torino ha a lungo trattato nell'ultima sessione di mercato senza però riuscire a prenderlo, i dirigenti granata hanno cercato di portare sotto la Mole anche Ilija Nestorovski del Palermo. L'offerta per il centravanti macedone non ha però mai convinto il club rosanero e il calciatore è rimasto in Sicilia.



La conferma della trattativa è arrivata ora dal ds del Palermo Fabio Lupo. "Nestorovski? Lo hanno cercato, sì; ad esempio il Torino, in Serie A, ma anche dall'estero - ha dichiarato il dirigente ai microfoni di RMC Sport - È un giocatore di una categoria superiore, e speriamo possa fare le nostre fortune anche il prossimo anno"