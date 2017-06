Il Ds della Fiorentina, Carlos Freitas, ha parlato, sulle pagine del Corriere Fiorentino, del futuro di due dei giocatori più chiacchierati di questo inizio di mercato: Federico Bernardeschi e Borja Valero.



SU BERNARDESCHI - "Noi ci siamo mossi, sta a lui darci una risposta. Per noi è un giocatore speciale e per questo motivo non abbiamo voluto mettere una clausola al rinnovo".



SU BORJA VALERO - "E' un giocatore sotto contratto, è stato indispensabile per Sousa e ha costruito una bella storia a Firenze. Per il momento è della parte della rosa".