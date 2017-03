Marco Giampaolo, dopo un'ottima stagione ad Empoli, si sta confermando come uno degli allenatori più interessanti della Serie A alla guida della Sampdoria. Dopo un periodo difficile, i blucerchiati hanno ingranato e il tecnico blucerchiato sta rispettando pienamente le consegne della proprietà. Gioco divertente, valorizzazione dei giovani e metà sinistra della classifica agganciata: sono questi i punti di forza del mister doriano, con cui ha ottenuto la riconferma alla guida del club di Corte Lambruschini e pure l'interessamento di alcune società tra cui, si dice, anche la Fiorentina.



Un'ipotesi, quella di un ritorno in Toscana, che non viene presa in considerazione dal fratello dell'allenatore, Federico: "Lo leggo sui giornali. Non ho nessun riscontro da lui e so che la Sampdoria vuole continuare con mio fratello" ha detto a Firenzeviola.it l'ex fantasista. "Hanno intenzione di rinnovargli il contratto e credo che se lo sia meritato. Alla fine resterà alla Samp. Si è confermato dopo l'ottimo anno di Empoli e sta andando oltre le aspettative di tutti. Quest'anno è partito con tante incognite, gli hanno venduto giocatori fondamentali puntando su scommesse che solo col tempo si sono rivelate interessanti e vincenti".



L'opzione Sampdoria sembra soddisfare pienamente il tecnico: "Alla Samp c'è un progetto serio, lui mi ha detto che parlando col presidente ha capito che vogliono davvero iniziare qualcosa di importante ed è pronto a restare. Certo, l'interesse della Fiorentina gli fa piacere, conosce l'importanza della piazza. Ogni allenatore punta a migliorarsi e in questo momento sente che la Sampdoria è la squadra giusta per farlo".