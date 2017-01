C'è aria di chiusura di un ciclo, durato cinque anni alla Fiorentina. A fine stagione il club viola dirà addio a tutta una serie di giocatori e con tutta probabilità anche a Paulo Sousa per riavviare un'altra era. Un'era che veda protagonisti tre giocatori cresciuti nel vivaio della squadra: Babacar, Bernardeschi e Chiesa. Volendo semplificare e volendo ridurre tutto ad una sigla: BBC.



Per carità non sarà famosa come la televisione inglese o come il trio di difensori della Juventus (Barzagli, Bonucci, Chiellini), ma è lo stesso piena di talento e ha grandissime prospettive. Nel caso specifico poi, Bernardeschi, viaggia già con quotazioni da top player e può essere proprio lui il giocatore simbolo di una Fiorentina che vuol rimanere comunque ambiziosa in futuro.